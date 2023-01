Un hombre finge su propia muerte para saber quién iría a su funeral

Baltazar Lemos es un brasileño que decidió preparar un macabro experimento con el objetivo de conocer quiénes lamentarían su muerte. El hombre publicó vía Facebook, como si fuese otra persona, que había fallecido y que su funeral se celebraría en los próximos días. Lemos no dio más detalles sobre su supuesto fallecimiento.

Un comunicado por Facebook

El presunto fallecido se encargaba de celebrar ceremonias, por lo que no se quedó de brazos cruzados: decidió preparar un evento para que le diesen un último adiós. Así, el 10 de enero, Lemos publicó una imagen en su muro de Facebook en la que se podía leer: "Al comienzo de esta triste tarde, Baltazar Lemos nos dejó. Pronto más información".

Para cobrar más realismo, Lemos se hizo una foto en el hospital Einstein de Sao Paulo, dando a entender que había ingresado en el centro. Tanto la familia como sus amigos se quedaron perplejos. Nadie se hubiera imaginado que el hombre hubiera podido fallecer porque se encontraba bien de salud.

Uno de sus sobrinos incluso llamó al hospital y preguntó por su tío, recibiendo una respuesta muy clara: "No constaba nada de información sobre él".

Desde la misma red social, Baltazar publicó la fecha y hora del velatorio y el funeral. Los amigos y familiares fueron sin pensar que podía tratarse de una farsa. El 18 de enero, sus seres queridos se unieron en una capilla de su ciudad natal, Curitiba.

Un discurso esclarecedor

En la iglesia, el hombre empezó a narrar su vida escondido, aunque los presentes pensaron que se trataba de una grabación. Al finalizar su historia, el hombre les sorprendió y apareció ante ellos. Al contar el porqué de sus acciones, lejos de alegrarse, todos le acusaron de crueldad.

No obstante, él ha asegurado que no quería hacerle daño a nadie: "Tuve la idea hace cinco meses. Quería que pareciera que había muerto de verdad. La gente lo interpretó a su manera. La verdad es que quería saber quién vendría a mi velatorio", ha dicho Lemos. "No se lo dije a nadie, porque esperaba que saliera bien. No tenía intención de herir, ofender o causar ningún daño a nadie. Pido sinceras disculpas a estas personas".

Muertes falsas

Los fallecimientos inventados siempre tienen un objetivo clave, tal como fue el de la pareja de un joven tailandés que se puso en contacto con la familia de este para pedirles ayuda económica para preparar el funeral. La chica, para dar veracidad a la historia, publicó en Facebook unas imágenes falsas del cadáver de Tachawit.