Un hombre carga con su hijo discapacitado 28 km diarios para llevarlo al colegio

Yu Xukang, un hombre que vive en la localidad de Yibin, en el suroeste de China, lleva todos los días a su hijo a cuestas hasta el colegio, a 28 kilómetros de distancia y que se encuentra en otra ciudad.

Xukang acondicionó una cesta para poder llevar cargando en la espalda al pequeño Xiao Qiang de 12 años. “Sé que mi hijo tiene una discapacidad física pero no hay nada malo en su cabeza. Sin embargo, no he podido encontrar un colegio con las facilidades para aceptarlo y era constantemente rechazado. De hecho, el único lugar donde encontré lugar para él fue en la escuela primaria Fengxi en la ciudad de Fengyi”, ha contado al peiódico Daily Mail.

El hombre, que acude a trabajar una vez viene de llevar a su hijo, asegura que es la única solución para que su hijo acuda al colegio todos los días, ya que no hay transporte público adecuado para el niño. "Todas las mañanas me levanto a las 5 am para preparar un almuerzo, darle de comer y luego al voy a trabajar para ganar dinero, después camino de regreso a la escuela para recoger a mi hijo y traerlo a casa" asegura Xugang.

Ahora, una fundación del Gobierno chino ha anunciado que ayudarán al padre que viene realizando dicha práctica desde septiembre del año pasado.