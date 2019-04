Clinton, decepcionada tras los resultados electorales: "Más de una vez esta semana he querido no volver a salir de casa nunca más"

La candidata demócrata a la Presidencia de Estados, Hillary Clinton, ha hecho este miércoles sus primeras declaraciones desde que reconoció su derrota frente al candidato republicano, Donald Trump, el pasado miércoles 9 de noviembre, reiterando lo decepcionada que se siente por los resultados de los comicios.

No obstante, ha instado a los estadounidenses a no darse por vencidos. "Sé que durante esta última semana mucha gente se ha preguntado si Estados Unidos es el país que creíamos que era", ha señalado Clinton en su discurso durante la cena de la organización en defensa de la infancia estadounidense Children's Defense Fund.

"Las divisiones que se han destapado en estas elecciones son profundas. Pero, por favor, escuchadme cuando os digo: Estados Unidos merece la pena. Nuestros niños valen la pena. Creed en vuestro país, luchad por vuestros valores, y nunca, nunca os deis por vencidos", ha señalado.

No obstante, no ha escondido la "profunda decepción" que siente por los resultados de unas elecciones en las que, según los sondeos, la ex secretaria de Estado partía como favorita. "Yo también estoy decepcionada, más de lo que jamás he podido expresar", ha afirmado.

"No ha sido nada fácil para mí. Ha habido más de una vez esta última semana que lo único que quería hacer era acurrucarme con un buen libro, o con nuestros perros, y no volver a salir de casa nunca más", ha reconocido.

Sin embargo, ha señalado que la causa de esta cena, la defensa y la ayuda de los niños, exigía su asistencia. Clinton pertenece a esta organización desde que salió de la Universidad.