Hillary Clinton apoya a Kamala Harris para las elecciones de EE.UU: "Es talentosa y con experiencia"

Kamala Harris, la que ha sido vicepresidenta de Estados Unidos hasta ahora, está en el punto de mira. El presidente, Joe Biden, se ha apartado del foco de las elecciones estadounidenses de 2024 y lo ha dirigido a Harris, como posible candidata a estos comicios.

Biden no estaba en su mejor momento para postular como candidato a las elecciones y las presiones desde su partido iban en ascenso. Es por eso que ha decidido apartarse y, aunque no se ha confirmado, es muy posible que la nueva candidata de los demócratas sea Kamala Harris.

Este hecho, ha evocado opiniones de todo tipo, pero la más reciente es la de la que fuera candidata en 2016 por los demócratas: Hillary Clinton. Ha publicado un artículo de opinión en el 'New York Times' donde expresa su más sincero respaldo a Harris.

En el texto, comienza alegando que "la decisión de Biden de poner fin a su campaña, fue el acto de patriotismo más puro" que había visto en su vida. "Ser presidente era el sueño de toda su vida y, cuando finalmente lo logró, lo hizo excepcionalmente bien. Renunciar a eso (…) requirió una verdadera claridad moral. El país importaba más".

A vista de las cercanas elecciones, Clinton es clara: "Estoy entusiasmada con la vicepresidenta Kamala Harris" ya que alega que "representa un nuevo comienzo para la política estadounidense" y que "puede ofrecer una visión esperanzadora y unificadora". La define como una persona "talentosa", "con experiencia" y que "está lista para ser presidenta", además de dejar claro que "puede derrotar a Donald Trump".

Donald Trump o Kamala Harris

Clinton plantea una dicotomía donde, en primer lugar coloca a Donald Trump: "Un criminal convicto que solo se preocupa por sí mismo y que está tratando de hacer retroceder el reloj en lo que respecta a nuestros derechos y nuestro país", y por otro lado, Kamala Harris: "Una ex fiscal astuta y una exitosa vicepresidenta que encarna nuestra fe en que los mejores días de Estados Unidos aún están por venir".

Señala a la desinformación

La excandidata a la presidencia, no deja pasar la oportunidad para señalar que Kamala Harris ha sido "distorsionada" en numerosas ocasiones por "una avalancha de desinformación". Ella y la campaña tendrán que abrirse paso entre el ruido, y todos nosotros, como votantes, debemos ser reflexivos sobre lo que leemos, creemos y compartimos", subraya.

Lucha contra el machismo

Kamala Harris es la primera vicepresidenta negra de Estados Unidos, eso la ha hecho un símbolo, sin duda. Pero ser posible mujer presidenta, también la envuelve en un camino no recorrido en el país. "Sé un par de cosas sobre lo difícil que puede ser para las candidatas fuertes luchar contra el sexismo y los dobles estándares de la política estadounidense. Me han llamado bruja, 'mujer desagradable' y cosas mucho peores. Incluso me quemaron una efigie. Como candidata, a veces evitaba hablar de hacer historia".

"Es una trampa creer que el progreso es imposible".

Clinton cuenta que ella no se presentó para romper ninguna barrera, sino que se presentó a candidata a la presidencia porque considera que "era la más calificada" para el trabajo. "Si bien todavía me duele no haber podido romper ese techo de cristal más alto y duro, estoy orgullosa de que mis dos campañas presidenciales hicieran que pareciera normal tener a una mujer en la cima de la lista", señala alegando que "es una trampa creer que el progreso es imposible".

Estrategias para la campaña electoral

Como mujer con experiencia en el campo, Clinton aconseja a Harris y defiende que "tendrá que llegar a los votantes que se han mostrado escépticos con los demócratas y movilizar a los jóvenes votantes que necesitan ser convencidos".

"La Sra. Harris puede explicar al pueblo estadounidense que la inflación volvería a dispararse bajo el gobierno de Trump, gracias a sus propuestas de aranceles generalizados, recortes de impuestos radicales para los ricos y deportaciones masivas. Las políticas delineadas por los aliados de Trump en el Proyecto 2025, desde restringir aún más el derecho al aborto hasta desmantelar el Departamento de Educación, son una receta para un Estados Unidos más débil, más pobre y más dividido", sentencia.

