Los Hermanos Musulmanes responden a las protestas contra los decretos de Mursi

Decenas de miles de simpatizantes islamistas han salido este sábado a las calles de El Cairo para respaldar al presidente Mohamed Mursi, una manifestación convocada bajo el lema "Legitimidad y 'sharia'", en referencia a la ley islámica.

Los Hermanos Musulmanes, a quien pertenecía Mursi, responden así a las movilizaciones y protestas contra los decretos del presidente que le blindan contra las decisiones judiciales. "Quienes están en Tahrir van contra el Islam. Quieren lo peor para el Islam", se ha lamentado uno de los manifestantes, miembro de los Hermanos Musulmanes, en una crítica a las organizaciones liberales, laicistas y socialistas acampadas en la emblemática plaza Tahrir desde hace más de una semana. "Del este al oeste, Egipto seguirá siendo un estado musulmán les guste o no a los laicistas", han coreado los miles de islamistas congregados en el campus de la Universidad de El Cairo, según recoge el diario estatal 'Al Ahram'.

En la marcha se han podido ver numerosas banderas de Egipto, verdes -color utilizado como símbolo del Islam político-, e incluso banderas negras con el lema "No hay más dios que Alá" escrito como las que utiliza Al Qaeda. Algunos de los participantes, sin embargo, se han negado a hablar con algunos periodistas del periódico y otros lo han hecho con evidente nerviosismo.

"Esta sí es una manifestación de un millón de hombres, no como la de la plaza Tahrir. La gente de Tahrir tiene un problema con las barbas, nosotros somos los auténticos revolucionarios", ha proclamado otro de los asistentes, Alí Hafez, miembro del Movimiento para el Retorno de la Sharia."Aquí nadie fuma hachís, ni recibe paga, como quienes están en Tahrir", ha añadido otro participante, Mahmud Salé, un hombre de 58 años miembro de los Hermanos Musulmanes. "Es un presidente electo, no se puede salir ahora a la calle y llamarle dictador. Si fuera un dictador no habría permitido que los presentadores de la televisión le hayan insultado", ha argumentado.

Varias columnas de miles de manifestantes han confluido en la Universidad de El Cairo y se espera que lleguen más a la capital procedentes de varias marchas desde la región del Sinaí y del delta del Nilo. Esta marcha es la respuesta de los Hermanos Musulmanes a las manifestaciones convocadas por los grupos contrarios a Mursi en protesta por el polémico decreto presidencial del 22 de noviembre que tiene la función, según el propio Mursi, de asentar temporalmente su autoridad hasta la adopción definitiva de la nueva Constitución. La amalgama de fuerzas de oposición (liberales, socialistas, cristianos) consideran que se trata de una iniciativa para consolidar un gobierno islamista totalitario.

La nueva Constitución tampoco está exenta de críticas: si bien somete algunos de los mandatos del presidente a la aprobación parlamentaria -Parlamento que todavía no existe, ya que las elecciones parlamentarias dependen de la ratificación constitucional-, la Carta Magna no defiende explícitamente los derechos de la Mujer y exige respeto a "la religión, la tradición y los valores familiares".