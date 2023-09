Hackean la cuenta de Twitter del hijo de Trump: "Me entristece anunciar que mi padre Donald Trump ha fallecido"

No, Donald Trump no ha muerto. Tampoco su hijo se presentará a las elecciones presidenciales de 2024. Al parecer, todos estos anuncios en la cuenta de Donald Trump Jr. son falsos. El primogénito del expresidente de Estados Unidos ha sido víctima de un pirateo en el que publicaron mensajes falsos en su cuenta de X (antiguo Twitter). Lo ha denunciado un representante de la familia Trump después de publicarse mensajes como "me entristece anunciar que mi padre Donald Trump ha fallecido".

Estos 'hackers' que piratearon la cuenta y que 'mataron' a Donald Trump subieron más mensajes: "Me presentaré como presidente en 2024". También publicaron insultos y amenazas desde la cuenta del empresario con 10,4 millones de seguidores en X. "Para su información: obviamente no es verdad. La cuenta de Don ha sido pirateada", ha revelado el representante de los Trump, Andrew Surabian, citando uno de los mensajes.

Problemas en X

Con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, se han producido despidos masivos. El 80 % de la plantilla perdió su trabajo, como también varios cargos relacionados con la seguridad y la privacidad. Mientras, el Departamento de Justicia de EE.UU está investigando si los despidos violaron una orden impuesta a la empresa en 2011 por la Comisión Federal de Comercio respecto a sus prácticas de seguridad y la privacidad.

Desde X pidieron a la Justicia retirar esa orden. La Fiscalía se opuso la semana pasada argumentando que Musk tiene un fuerte control de la empresa y "a veces dirigió a los empleados de una manera que pudo poner en peligro la privacidad y seguridad de los datos".

Trump y las presidenciales de 2024

Donald Trump parte como favorito para ser el candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024. Pese a sufrir cuatro imputaciones, sus problemas con la Justicia no parece que afecten a su reputación e imagen entre los votantes republicanos. Trump se ha mantenido en 'sus trece' y en todas las ocasiones que ha tenido que sentarse en el banquillo ha denunciado una "caza de brujas". Por otro lado, Joe Biden no pasa por su mejor momento después de que su hijo haya sido imputado por compra de armas cuando consumía drogas. Pese a no afectarle directamente, el prestigio del presidente de EEUU podría ser golpeado.