La guía de Dinamarca para que sus sanitarios luzcan barbas y bigotes que no dificulten el uso correcto de las mascarillas

Un nuevo comunicado del SSI, el organismo encargado de la estrategia antivirus danesa, ha adjuntado un gráfico emitido por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en el que se aconseja o desaconseja las maneras en las que se puede llevar el pelo facial. Se muestran los tipos de bigote o barba adecuados par trabajar como sanitario en los hospitales daneses y existen ya apuntes específicos sobre el grosor, la forma o el volumen que provocan un mal funcionamiento de las mascarillas y respiradores.

Esta es una recomendación emitida por el Instituto Estatal de Serología de Dinamarca (SSI) donde han declarado que "la adaptación correcta de mascarillas y respiradores es un problema conocido entre las personas con pelo facial. El pelo facial puede dificultar su adaptación a la cara, de tal forma que no puedan ajustarse herméticamente y el portador de la mascarilla no consiga el efecto deseado. No se conoce hasta qué punto debilitan de manera segura el uso de las mascarillas pero para que funcionen correctamente se necesita que estas puedan ajustarse herméticamente. Aún así, recalcan que la situación idónea es el afeitado completo de la cara.

En la imagen se muestran la tipología de bigotes o barbas no recomendadas y sí recomendadas para la realización de labores sanitarias. El bigote a lo Chaplin además de e los "Morsa", "Zorro", "Villano"o "Cepillo de dientes" son válidos. Sin embargo, los bigotes "Fu Manchú" y "Dalí", están en el mismo saco que las barbas "Verdi" y "Garibaldi"que están totalmente desaconsejadas. Esto son solo recomendaciones, desde el SSI no han dicho que estas medidas sean de cumplimiento obligatorio pero se pide a los hospitales del país que lo comuniquen a sus empleados.

Esta recomendación va enfocada a la población sanitaria, no ha sido emitida para que la ciudadanía danesa general tenga que ser participe de estas