La guerra ruso-ucraniana, en primera persona: "¡Los orcos están entrando en las trincheras! ¡Granada!"

La guerra no da tregua más de un año después de que comenzara la invasión de Ucrania 2022 por parte de Rusia. Bombardeos, misiles y trincheras. Muertos, heridos y refugiados. El ataque y el contraataque. Los ucranianos defienden desde las trincheras el país mientras los rusos tratan de anexionarse territorios.

El foco está puesto en esta guerra a las puertas de Europa y en las consecuencias humanitarias y económicas que deja. En el siguiente gráfico se muestra los cruces fronterizos en Ucrania desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022.

La ciudad ucraniana de Bajmut, en el Donbás, es ahora el punto de mira, el centro de los ataques.

Hace aproximadamente una semana las tropas rusas -y los mercenarios de Wagner- intensificaron sus ataques en Bajmut mientras el Ejército ucraniano resistía y prepara su contraofensiva para recuperar los territorios ocupados por Rusia, el epicentro de los enfrentamientos.

"Estamos preparando a los muchachos. Esperamos con ansiedad la entrega de armas prometida por nuestros socios (...) La preparación avanza al máximo", declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Guerra de Ucrania en el Donetsk | Europa Press

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (SNBO), Oleksiy Danílov, aseguraba que no solo era una contraofensiva, sino que tratarían de "liberar" todos los territorios: "No solo estamos hablando de una contraofensiva. Todos nuestros territorios deben ser liberados hasta restablecer las fronteras de 1991. Hasta que no lo hagamos (...) no podremos hablar del fin de la guerra".

La guerra, en primera persona desde una trinchera

"Las unidades de las fuerzas aerotransportadas bloquearon la ciudad por norte y sur", declaraba el Ministerio de Defensa ruso, hace tan solo unos días. Rusia asegura que Bajmut está cercada y Ucrania reconoce los avances del Ejército ruso y los atribuye con que estarían aplicando las tácticas de tierra quemada.

La viceministra añadía que cada vez les resulta más difícil a las fuerzas ucranianas" mantener sus posiciones".

En el vídeo principal de la noticia se ve cómo es la guerra desde una trinchera. Muestra a un grupo de soldados ucranianos siendo atacados por militares rusos que se disponían a asaltar una de sus trincheras.

En las imágenes se ve cómo el líder de una unidad ucraniana dirige la respuesta a un asalto ruso desde una trinchera en Bajmut, llamando "orcos" a los enemigos.

"¡Los orcos están entrando en nuestras trincheras! ¿Me recibes?", alerta uno de ellos. "¡Granada!", grita. "¡Tranquilos, mantened posiciones y reservar munición!". Son imágenes alertadoras en un cruce de enfrentamientos entre ucranianos y rusos. Uno de ellos ordena refugiarse en un búnker

Ucrania está luchando y contraatacando posiciones en zonas como Bajmut, Mariinka, Avdíivka y Limán, al este del país.

Zelenski y Putin, en el frente

Con apenas un día de diferencia, El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitaban a sus respectivas tropas en el frente. Putin visitó por sorpresa el lunes a las tropas en Jersón y Lugansk. Era el primer viaje a estos territorios. Zelenski viajaba el martes a Avdíivka, uno de los puntos calientes junto a Bajmut.