Los mercenarios de Wagner ganan terreno en Bajmut y obligan a Ucrania a retroceder

Las tropas ucranianas se han visto obligadas a retroceder, tras la última ofensiva rusa. El fuego de artillería apenas se ha interrumpido en los últimos días. En Bajmut vivían 70.000 personas, hoy es un campo de batalla, con inmuebles fantasmas. En sus calles, los mercenarios de Wagner ganan terreno según el portavoz del ejército ruso. "Las unidades de asalto de Wagner avanzaron con éxito y capturaron dos áreas en las afueras del norte y sur de la ciudad".

Rusia asegura que los Wagner tienen el apoyo de unidades de paracaidistas para contener a las fuerzas en los flancos. Su jefe cree que ha llegado el momento de parar la ofensiva y asegurar el terreno ganado.

Los ucranianos intentan resistir

A solo 50 kilómetros, los misiles rusos han matado a 11 vecinos en Sloviansk, otros 25 han resultado heridos. "Entro a la cocina, veo polvo volando por todas partes, salgo y ya no hay quinto piso", cuenta una vecina que hoy ya no dormirá en su casa.

"No queremos evacuar"

No se quisieron ir. Tampoco los residentes de Podoly, a 10 kilómetros del frente: "No queremos evacuar. Todavía no es 'zona roja'. Cuando se ponga duro, nos iremos". Todos piensan en la ofensiva de primavera.

Rusia sigue reclutando

Rusia busca hombres. El jefe de la movilización dice que hasta ahora 52.000 ciudadanos han recibido órdenes de reclutamiento y más de 50.000 hombres se han presentado. Entre ellos están los ucranianos de Crimea. Algunos se acercan curiosos, otros preguntan el salario: "Pago único de 2.160 euros por orden del presidente ruso y de 2.200 del gobierno de Crimea".

La convocatoria finalizará el 15 de julio.