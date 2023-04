Giro radical en el 'caso Julia Faustyna': la falsa Madeleine McCann, denunciada por posesión de pornografía infantil

Nuevo giro en el 'caso Julia Faustyna'. La joven que aseguraba ser Madeleine McCann, la niña desaparecida en el Algarve portugués en 2007, ha sido denunciada a la Policía de Estados Unidos por posesión de imágenes explícitas de menores en su teléfono móvil, tal y como asegura el diario 'The Sun'.

Habría sido su propia representante, la detective que llevó su caso hasta llegar a la prueba de ADN que descartó que fuera Madeleine McCann, quien habría alertado a los agentes de la existencia de estas imágenes en el móvil de Julia Faustyna. La Policía ha procedido a la incautación de su teléfono y los agentes del condado de Orange, en California, investigan a la joven.

"Imágenes explícitas de niños", es lo que dice Fia Johansson, su ex representante, haber encontrado en el móvil de una Julia Faustyna que lo niega todo. La joven no solo asegura que no tenía material pornográfico en su teléfono, sino que afirma haber sido víctima de un pedófilo.

"No soy una pedófila, soy víctima de uno"

"No tenía pornografía infantil en mi teléfono. No soy una pedófila. De hecho, yo soy víctima de uno", aseguraba Julia Faustyna en declaraciones al medio inglés 'The Sun'.

Fia Johansson también acusa a Julia Faustyna, la 'falsa Madeleine McCann', de animar a niñas y adolescentes a unirse a plataformas de sexo, algo que también niega ella. Julia reconoció hace unas semanas haber participado en diferentes páginas web enfocadas al contenido para adultos.

Sus palabras tras el resultado de ADN: "No metí"

Una vez conocido el resultado de la prueba de ADN efectuada en Estados Unidos, Julia Faustyna aseguró no haber dicho "nunca" que fuera Madeleine McCann: "No mentí".

Aseguró que su intención nunca fue "causar tristeza" a la familia McCann y cargó contra Fia Johansson: "Abusó verbalmente de mí varias veces y físicamente una vez cuando me empujó contra una pared después de autolesionarme, me dijo que estaba loca y que necesitaba estar encerrada en un hospital. Fue en ese momento cuando cuestioné si ella era una verdadera psicóloga".