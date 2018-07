Las fuerzas iraníes en Siria lanzan misiles contra objetivos israelíes en los Altos del Golán

Las fuerzas iraníes en Siria han lanzado alrededor de 20 misiles contra las comunidades israelíes en los Altos del Golán sin causar daños ni heridos, según ha informado este jueves el Ejército de Israel. "Hace aproximadamente una hora, el sistema de defensa de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han identificado alrededor de 20 misiles que las fuerzas iraníes han lanzado contra puestos del IDF en los Altos del Golán", ha anunciado en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Las fuerzas israelíes también han asegurado que varios misiles han sido interceptados por el sistema de defensa. "No se han registrado heridos. Las IDF ven este evento con gran severidad y continúa preparado para una amplia variedad de escenarios", ha advertido. El Ejército israelí no ha realizado comentarios sobre si la Fuerza de Defensa Israelí ha respondido o no, pero ha afirmado que ha hecho uso de su escudo Cúpula de Hierro. Horas antes las fuerzas israelíes han indicado que las sirenas de alarma aérea han saltado en varias comunidades en el norte de los Altos del Golán.

El Ejército de Israel reclamó el martes a las autoridades de los Altos del Golán que "preparen y abran los refugios" a causa de lo que describió como una "actividad irregular de Irán en Siria", minutos después de que Estados Unidos anunciara que abandona el acuerdo nuclear firmado en 2015 con Irán. Poco después, las autoridades de Siria aseguraron haber interceptado dos misiles disparados presuntamente por Israel contra una base militar situada al sur de la capital, Damasco, un ataque que se habría saldado con 15 muertos --entre ellos ocho iraníes--, según el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos.