"¿Estuvo usted involucrado en la desaparición de Madeleine McCann?", la macabra respuesta de Christian Brueckner, el principal sospechoso

El pasado jueves, Christian Brueckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann compadeció ante el juez por haber insultado a los trabajadores de la cárcel de Alemania donde cumple condena. Pero tras salir de los juzgados, el sospechoso realizó un gesto que ha dejado a todos desconcertados.

Según informa el diario 'Mirror', el hombre de 47 años llamó calificó de "hazmerreír" a uno de los guardias del centro penitenciario, mientras que a otro le dijo "cierra el pico". Esto se considera un insulto en el país alemán por lo que fue citado a juicio. Aunque más tarde escribió una carta de arrepentimiento al personal justificando que se había despertado "del lado equivocado de la cama".

El macabro gesto

Tras abandonar los juzgados de Lehrte, los periodistas que esperaban en la puerta se acercaron al principal sospechoso, escoltado por dos guardias. Le preguntaron: "¿Estuvo usted involucrado en la desaparición de Madeleine McCann?" y si mató a la pequeña. A lo que respondió con un gesto muy macabro.

Sonrió de manera burlona a las preguntas de los medios de comunicación mientras se dirigía al furgón policial que lo llevaría de regreso a la prisión donde cumple condena por siete años por violación desde 2019. No está imputado por el caso de Madeleine, puesto que las pruebas existentes no son concluyentes para acusar a Brueckner de ser el culpable de su desaparición.

Podría cumplir condena en septiembre

El pasado mes de octubre fue absuelto de delitos sexuales, lo que su condena se redujo y se espera que sea el próximo mes de septiembre cuando salga de prisión. Sin embargo, a medida que se acerca su puesta en libertad aumenta la presión sobre los fiscales para que lo acusen tras las pruebas encontradas en una antigua fábrica de su propiedad y que pueden vincularlo con el secuestro de la pequeña.

Encontraron un disco duro en esa fábrica, junto con otros objetos. Según fuentes cercanas a la investigación, el material almacenado incluye descripciones explícitas de secuestros y abusos, conversaciones con otros pedófilos y fotografías perturbadoras de Brueckner en lugares relacionados con el caso. Además, en la fábrica se hallaron ropa y juguetes infantiles, máscaras, productos químicos y armas. En la caravana donde vivía el sospechoso, la policía encontró unas 8.000 imágenes de pornografía infantil y bañadores de niña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com