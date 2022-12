Este es el nuevo misil antiaéreo que Rusia ha probado en un campo de pruebas en Kazajistán

Rusia sigue preparando armas para continuar con su guerra contra Ucrania, un país que hace un año se preparaba la Navidad y que ahora lucha por recuperar terreno al ejército de Vladimir Putin. El último misil que los rusos han incorporado a su arsenal ha sido probado en una base en Kazajistán y forma parte de un sistema de defensa antiaérea.

Rusia incorpora un nuevo misil antiaéreo

Tal y como ha informado el Ministerio de Defensa ruso, encabezado por Serguéi Shoigú, las Fuerzas Aeroespaciales rusas han probado un nuevo misil en el campo de pruebas de misiles antibalísticos Sary Shagan, en Kazajistán.

"Un equipo de combate de las Fuerzas de Defensa Aérea y Antimisiles de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia concluyó con éxito el lanzamiento de prueba y cumplió la tarea de alcanzar un objetivo con la precisión deseada", ha dicho Defensa en un comunicado.

Por otro lado, el jefe de la unidad de defensa antimisiles de las Fuerzas Aeroespaciales, Serguéi Grabchuk, ha confirmado que las pruebas se han llevado a cabo con éxito, después de que se consiguiera alcanzar un objetivo con la precisión deseada. "Las fuerzas cumplieron con éxito su misión al bloquear el objetivo simulado con la precisión especificada", ha expresado Grabchuk.

A pesar de que se ha difundido un video del lanzamiento del misil, el Ministerio de Defensa no ha compartido información alguna de sus características, por lo que no se sabe qué potencia tiene o cuál es su alcance.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha hecho un llamamiento a evitar cualquier enfrentamiento entre territorios que tengan en su poder armamento nuclear. "Como ya he dicho, nosotros estamos dispuestos a ir más allá y decir no solo que no se puede desatar una guerra nuclear, sino que también es inadmisible cualquier guerra entre potencias nucleares", ha dicho el ministro.