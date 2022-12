Rusia advierte a Occidente del "enorme riesgo" nuclear si se produce un choque entre potencias atómicas

El riesgo de que un conflicto con armas convencionales entre potencias atómicas "degenere en una guerra nuclear es enorme", es la contundente seria que ha lanzado Rusia. En rueda de prensa el ministro de asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha hecho un llamamiento a impedir cualquier choque entre países que poseen esa clase de armamento.

"Como ya he dicho, nosotros estamos dispuestos a ir más allá y decir no solo que no se puede desatar una guerra nuclear, sino que también es inadmisible cualquier guerra entre potencias nucleares", ha subrayado.

En este sentido Lavrov ha recordado que en 2021 el líder el Kremlin, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Joe Biden, firmaron un pacto nuclear que prometía que "incluso en períodos de tensión" serían "capaces de avanzar en objetivos compartidos de garantizar la previsibilidad en el ámbito estratégico, reduciendo el riesgo de conflictos armados y la amenaza de guerra nuclear".

Sin embargo, según ha indicado el jefe de la diplomacia rusa, el acuerdo no se está respetando: "Occidente mismo, Estados Unidos, Gran Bretaña o Francia hacen todo por incrementar su participación prácticamente directa en la guerra que libran contra Rusia por medio de los ucranianos. Es una tendencia peligrosa", ha añadido.

En las últimas horas Biden se ha mostrado abierto a volver a retomar el diálogo con Putin, pero Lavrov ha afirmado que esto no será posible si EEUU no atiende las demandas rusas sobre Ucrania: "Para todos, creo, está absolutamente claro que abordar la estabilidad estratégica sin tomar en cuenta todo lo que actualmente ocurre en Ucrania es imposible", ha recalcado.

Al respecto ha explicado que el objetivo del Gobierno de Zelenski es "derrotar, si no destruir, a Rusia en el campo de batalla" "¿Cómo el objetivo de derrotar a Rusia no puede tener importancia para la estabilidad estratégica?", ha comentado Lavrov.