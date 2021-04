Estados Unidos permitirá a los vacunados prescindir de la mascarilla en espacios abiertos

Las personas que hayan recibido la pauta completa de la vacunación contra la COVID-19 en Estados Unidos no estarán obligadas al uso de la mascarilla en espacios abiertos, según las últimas recomendaciones anunciadas este martes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país.

Así, los inmunizados podrán prescindir de las mascarillas en ciertas ocasiones, como cuando estén caminando, corriendo o montando en bicicleta tanto en solitario como acompañados de personas convivientes. También podrán retirársela en las terrazas de restaurantes aunque estén acompañados de personas no convivientes.

En cuanto a las reuniones sociales, los CDC permiten que se omita su uso en espacios interiores siempre y cuando se trate de amigos y familiares que también hayan recibido la vacuna completa, aunque también se autoriza si hay personas vacunadas y otras que no han recibido ninguna dosis.

Sin embargo, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, recomienda que las personas inmunizadas frente al coronavirus eviten reuniones de tamaño medio. En cualquier caso, si asisten a un evento al aire libre donde pueda haber aglomeraciones, como festivales o eventos deportivos, la autoridad sigue recomendando el uso de la mascarilla.

Los vacunados no tendrán que hacer cuarentena

Otra de las novedades en las restricciones contra el coronavirus en Estados Unidos es que los ciudadanos con la pauta completa que viven con otras personas o que trabajan de forma presencial ya no tienen que guardar una cuarentena de 14 días si han estado en contacto estrecho con un positivo en coronavirus. No obstante, sí tendrán que realizarse una prueba diagnóstica, incluso aunque no muestren síntomas.

Estados Unidos fue uno de los primeros países en administrar la vacuna contra el coronavirus a finales de 2020 y, desde entonces, más de 140,9 millones de personas han recibido ya la primera dosis de la vacuna. Además, hay casi 96 millones de estadounidenses con inmunidad frente al coronavirus gracias a las dosis de Pfizer, Moderna y Janssen, ya que la vacuna de AstraZeneca no ha sido aprobada por las autoridades sanitarias del país.

Pero a pesar del rápido ritmo de la vacunación en Estados Unidos, lo cierto es que el país sigue siendo el más afectado del mundo por la pandemia. Desde que se detectaron los primeros casos, se han contabilizado más de 32,2 millones de contagios y han perdido la vida más de 572.000 personas por la enfermedad. Para saber cómo avanza el ritmo de la vacunación en España, consulta el 'CuentaVacunas' de Antena 3 Noticias.