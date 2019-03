Eslovenia, nueva parada de los inmigrantes antes de llegar a Europa

Los primeros autobuses con refugiados han llegado a Eslovenia desde Croacia, lo que abre una nueva ruta migratoria después de que la pasada medianoche Hungría cerrara su linde croata, al igual que hizo hace un mes con Serbia.

Cinco autobuses con alrededor de 300 refugiados han llegado al paso fronterizo de Mursko Sredisce-Petisovci, situado a unos 50 kilómetros de la frontera con Austria, la próxima parada de los emigrantes, que en su mayoría trata de llegar a Alemania para pedir asilo. Otros 300 refugiados han llegado ya también al paso de Macelj-Gruskovje, un poco más al sur, informa la agencia eslovena STA.

Las autoridades croatas anunciaron que, tras el cierre de la frontera húngara, iban a reorientar hacia Eslovenia la ruta que usan los refugiados en su huida de países en conflicto en Asia y Oriente Medio hacia la Europa rica.

"Croacia transportará a los refugiados hasta Cakovec (en el noroeste), desde donde pasarán a Eslovenia por tres pasos fronterizos, que son Macelj y Mursko Sredisce, por carretera, y Mursko Sredisce por vía férrea", precisó anoche el ministro del Interior croata, Ranko Ostojic.

Se espera que un tren con más de 1.500 refugiados parta pronto desde la frontera serbia hacia el noroeste de Croacia, informa la agencia croata Hina.

La ministra de Exteriores croata, Vesna Pusic, explicó que Croacia coordinará el traslado con las autoridades eslovenas y que no cerrará sus fronteras mientras Austria y Alemania no lo hagan. "Toda esa gente quiere llegar a Alemania. Si no van allí a través de Hungría, la alternativa lógica es que vayan a través de Eslovenia", declaró la ministra croata.

Más de 185.000 refugiados han cruzado Croacia desde que hace un mes la ruta se desviase a este país al cerrar Hungría con una valla su frontera con Serbia.

Eslovenia envió anoche a sus fronteras unidades policiales adicionales, mientras que el Ejército brinda apoyo logístico.

El diario 'Dnevnik' de Liubliana afirma que los Ferrocarriles Eslovenos, que anoche interrumpieron las conexiones con Croacia, podrían establecer líneas extraordinarias para el transporte de los refugiados. Las autoridades eslovenas han informado de que disponen de alojamientos para unos 8.000 refugiados.

Austria, por su parte, ha reforzado la presencia de las fuerzas de seguridad en sus regiones sureñas fronterizas con Eslovenia, donde aumentarán los controles. Mientras tanto, aún siguen llegando a Austria refugiados a través de la frontera húngara. Unos 1.700 han pasado por ahí desde la pasada medianoche, aunque se espera que el flujo de refugiados se interrumpa por este paso.

En Hungría, los pasos fronterizos con Croacia se vaciaron alrededor de la medianoche, cuanto entró en vigor el cierre de la linde. La televisión pública M1 informa de que en todos los cruces de frontera hay tranquilidad y no llegan más refugiados.

Desde la medianoche los refugiados pueden presentar sus solicitudes de asilo en las dos zonas de tránsito en la linde con Croacia, y esperar una respuesta de las autoridades húngaras, pero no entrar en el país.