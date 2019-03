Queen critica que Donald Trump utilice el tema 'We Are the Champions' en su campaña

May anunció en junio que la banda estaba buscando "asesoramiento" para dar los "pasos" necesarios para asegurarse de que esa situación "no continúa". "Puedo confirmar que el permiso para utilizar ese tema nunca se ha pedido ni concedido", dijo el músico.

La banda británica Queen ha criticado que el precandidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump haya utilizado el tema 'We Are the Champions' durante la convención nacional de su partido que se celebra en Cleveland (Estados Unidos).

An unauthorised use at the Republican Convention against our wishes - Queen