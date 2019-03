La campaña de Trump planea atacar a Clinton con los escándalos amorosos de su marido

La campaña del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, está preparada para atacar a su rival demócrata, Hillary Clinton, con los escándalos amorosos de su marido y expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

Así lo muestran unos guiones de argumentación obtenidos por la cadena CNN y en los que se elabora la idea de que Trump "nunca ha tratado a las mujeres de la manera en la que Hillary Clinton y su marido lo hicieron cuando trabajaron activamente para destruir" a las mujeres que dijeron haber tenido una aventura amorosa con el expresidente.

La campaña de la demócrata no ha tardado en reaccionar y este jueves ha advertido en un comunicado de que "como muchos republicanos han dicho ya, esto (atacar a Clinton con los escándalos de su marido) es un error que tendrá consecuencias contraproducentes".

"Después de su desastroso desempeño en el debate y su ataque sexista a la ex Miss Universo (Alicia Machado) sobre su peso, Donald Trump trata ahora de desviar la atención atacando a Hillary Clinton con su matrimonio", afirmó el portavoz de la campaña demócrata Brian Fallon hoy en un comunicado.

El magnate admitió el martes en una entrevista con la cadena Fox que durante el debate del lunes estuvo a punto de atacar a Clinton "con las mujeres de su marido", en referencia a las infidelidades del expresidente, pero dijo que al final se "contuvo" para "no herir los sentimientos de nadie". "Decidí que no debería hacerlo, porque su hija estaba allí. Creo que hice lo correcto. No me sentía cómodo haciéndolo con Chelsea en la sala", explicó el multimillonario.

El hecho que casi llevó a Trump a poner sobre la mesa los trapos sucios del matrimonio Clinton fue que la candidata demócrata le reprochó durante el debate sus insultos a las mujeres, de los que puso como ejemplo sus comentarios ofensivos contra la modelo estadounidense-venezolana Alicia Machado, ganadora en 1996 del certamen Miss Universo que entonces dirigía el magnate.