El viraje del PSOE en solo una semana: del 'no es no' a la abstención como "mal menor"

La postura del presidente de la gestora del PSOE parece proclive a que no se repitan los comicios. Así lo explicaba en LaSexta Noche: "O hay elecciones o no las hay. Yo siempre he dicho que no me gusta que haya elecciones. Es malo para España, para las instituciones y además, que creo es malo para el PSOE. Pues tendríamos que ir a una abstención. No es apoyar"

A tres semanas de que expire el plazo para evitar las terceras elecciones, el PP incide de nuevo en que volver a las urnas sería "un disparate"."Los españoles lo que quieren es normalidad", dice María Dolores de Cospedal.

El apoyo a Mariano Rajoy le llegaría de la banca de Ciudadanos. La llave -aseguran- la tiene el PSOE... pero quieren poner en valor las medidas acordadas con el Partido Popular.



Mientras, algunos miembros del Gobierno en funciones dan por hecho que los españoles no volveremos a pasar por las urnas. "Tengo la seguridad absoluta de que el día 31 se desbloqueará la situación", asegura el ministro Margallo.