El legado de Obama, el presidente que consiguió hacer frente a la peor crisis económica desde la Gran Depresión

OBAMA ABANDONA LA CASA BLANCA

Con un Premio Nobel de la Paz y sin un escándalo, Obama deja la Casa Blanca tras llegar hace ocho años con el lema 'Yes We Can'. A lo largo de su mandato no solo ha conseguido que 20 millones de personas tengan asistencia sanitaria por primera vez, sino que también logró hacer frente a la crisis económica y financiera recuperando la senda del crecimiento.