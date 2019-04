Obama cree que mantener Guantánamo es "contraproducente" en la lucha antiterrorismo

El presidente Barack Obama, que presenta este lunes su plan para clausurar definitivamente la prisión de Guantánamo, ha declarado que en la lucha contra el terrorismo, es "contraproducente" mantener esta instalación abierta.

"Implementar este plan mejorará nuestra seguridad nacional al negar a los terroristas un poderoso símbolo de propaganda, fortalecerá nuestras relaciones con aliados clave y socios contra el terrorismo y reducirá nuestros costes", declaró.

Obama asegura que cerrar la prisión es "cerrar un capítulo" en la historia de los Estados Unidos y declaró que su plan permitirá un ahorro claro a los contribuyentes.

Concretamente, según indicó el presidente, supondría un ahorro de 335 millones de dólares en diez años y 1.700 millones en 20 años. En su intervención pidió a los congresistas un diálogo "honesto".

El plan pretende trasladar entre 30 y 60 presos a territorio estadounidense. Según un alto funcionario del Gobierno, el Pentágono considera 13 localizaciones diferentes, consideradas seguras, dentro del territorio americano e incluyen prisiones ya existentes en Estados como Colorado o Carolina del Sur.

Obama presentó este desde la Casa Blanca el plan para cerrar la cárcel, una promesa que arrastra desde su primera campaña electoral en 2008.

El presidente dijo que ha estado "siete años", desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2009, trabajando para tratar de cerrar Guantánamo y prometió seguir haciéndolo hasta que concluya su mandato dentro de once meses. "No quiero trasladar el problema (de Guantánamo) al siguiente presidente, no importa quien sea", afirmó Obama.

Desde el principio de su mandato, esa promesa se ha topado con la oposición del Congreso, especialmente entre los republicanos, que rechazan la transferencia de los presos a cárceles dentro de EEUU, por considerarlo ilegal.

La cárcel de Guantánamo llegó a albergar a unos 800 presos poco después de su apertura, ordenada por el entonces presidente estadounidense, George W. Bush, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, y actualmente en ella quedan 91.