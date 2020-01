Se extiende el temor al nuevo coronavirus letal detectado en China. Nueve personas han muerto y hay 400 infectados en cinco países, el último en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) decide hoy si lo declara emergencia internacional. Mientras, en los aeropuertos empiezan a tomarse medidas para impedir que viajen enfermos.

En un mes desde que se detecto el nuevo coronavirus en China, ha traspasado fronteras en Asia y ha llegado a America. El primer caso de nuevo coronavirus dentro de territorio estadounidense se ha detectado en el estado de Washington. Se trata de un hombre de unos 30 años que regresó de la ciudad china de Wuhan.

Según el Centro para Prevención y Control de Enfermedades, el riesgo de que se propague por el pais es bajo, aunque habrá más casos en Estados Unidos y en otros países. Por ello. se ha activado el protoco de detección de nuevos casos en los principales aeropuertos del mundo.

Wuhan, en China, es la ciudad donde la OMS detectó la cepa de una letal neumonía de origen desconocido y que se contagia entre personas. Allí se intensifica las medidas preventivas para frenar la propagación de la enfermedad. Se han instalado escáners y termómetros térmicos. Y se toma la temperatura a todos los viajeros.

Total Zhou Xianwang, alcalde Wuhan, ha avisado que "si no es necesario no vengan a Wuhan y a los residentes les pedimos que no abandonen la ciudad, para reducir la propagación del virus".