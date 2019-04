El chavismo se impone en 17 de los 23 estados, según los resultados oficiales

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se impuso en 17 de los 23 estados del país en las elecciones a gobernadores celebradas este domingo, según los resultados oficiales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con el CNE, los candidatos de la oposición ganaron en cinco estados, mientras que los resultados de la región restante, el estado de Bolívar, aún no se han hecho públicos por la ajustada diferencia de votos entre los dos contendientes.

El PSUV logró arrebatarle a la oposición el estado de Miranda (centro-norte) gobernado por el dos veces candidato a la presidencia del país Henrique Capriles, y los estados de Lara (oeste) y Amazonas (sur).

Con el 95,8 % de las actas escrutadas, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo que los resultados son "irreversibles" y señaló que en estos comicios hubo una participación del 61,14 % del padrón electoral. El PSUV retuvo además los estados de Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Vargas, Yaracuy.

La oposición por su parte obtuvo el triunfo en los de Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. La coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había adelantado minutos antes del anuncio oficial del CNE que las cifras que manejaban sus operadores electorales eran "muy distintas" a las que iba a hacer públicas el órgano electoral.

Para la oposición, el Consejo Electoral había tenido un comportamiento sospechoso y diferente al registrado en otras elecciones. Este domingo el chavismo y la oposición venezolana se midieron por las 23 gobernaciones del país, 20 de las cuales habían estado en manos del oficialismo durante los últimos cuatro años.

En diciembre de 2015 la oposición había logrado una victoria contundente al derrotar al oficialismo en las elecciones legislativas y obtener 112 diputados del total de 167.

La oposición no reconoce los resultados

La oposición venezolana, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dijo este domingo que no reconoce los resultados de las elecciones regionales celebradas este domingo en su país que anunció el Consejo Nacional Electoral (CNE).

"No reconocemos los resultados anunciados hoy por el CNE", dijo el jefe de la campaña de la MUD, Gerardo Blyde, en rueda de prensa en la que señaló que la alianza opositora pedirá una auditoría de todo el proceso electoral.

Explicó que no reconocían los resultados "no solamente por todas las violaciones de ley que se vinieron cometiendo durante el proceso", como la sustitución de candidatos y la reubicación de centros electorales, sino también por la violación del "derecho de elegir y ser elegido".

El político opositor acusó al CNE de tener un "sistema tramposo, que no es transparente, que representa unas condiciones abusivas de quien detenta el poder", y dijo que los resultados ofrecidos hoy por las autoridades electorales "no reflejan la realidad". "Ni venezuela ni el pueblo venezolano ni el mundo se comen el cuento que hoy nos echaron, el propio Gobierno no puede explicar estos resultados", afirmó.

Por ello, Blyde indicó que exigen que se audite todo el proceso desde el sistema hasta las huellas para que pueda haber un reconocimiento o no de los resultados anunciados. "En este momento no reconocemos ninguno de los resultados", remarcó, al tiempo que señaló que han pedido a sus operadores regionales de todos sus candidatos, "incluyendo aquellos que han sido declarados vencedores" -en cinco estados del país-, que verifiquen todo el proceso.

Asimismo, han solicitado a sus candidatos salir mañana lunes a diversas actividades de calle para respaldar el desconocimiento de los resultados oficiales. "Estamos en un momento muy grave para la República, para el país, estamos ante un sistema que no da confianza y que solo unos pocos creen que este sistema electoral es transparente y que puede brindar seguridades a quien vota en este país", agregó.

Por último, instó a todos los políticos que están dentro y fuera de la MUD a unirse en una misma política y un criterio, "con una estrategia común", para así poder hacerle frente al Gobierno de Nicolás Maduro.