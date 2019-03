EEUU prohíbe volar a sus aviones a Tel Aviv durante 24 horas

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, en inglés) prohibió este martes a las aerolíneas estadounidenses volar a o desde el aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv, en un periodo de al menos 24 horas.



"El aviso fue emitido en respuesta a un ataque con cohete que aterrizó aproximadamente a una milla del aeropuerto internacional Ben Gurión en la mañana del 22 de julio de 2014", señaló el organismo.



La directriz oficial de la FAA sigue al anuncio realizado por las principales aerolíneas estadounidenses de que suspendían sus vuelos a Tel Aviv debido al incidente. Según indicó la FAA, las compañías aéreas de Estados Unidos fueron inmediatamente notificadas del incidente una vez lo supo la Administración, y se les avisó de que la prohibición iba a ser emitida seguidamente.



"La FAA continuará vigilando y evaluando la situación. Nuevas instrucciones serán provistas a las aerolíneas de Estados Unidos una vez las condiciones lo permitan, pero no más tarde de las 24 horas desde que entrara en vigor la notificación", detalla el aviso.



En el caso de Delta, la compañía notificó la cancelación de los vuelos al aeropuerto de Tel Aviv "hasta nueva orden" y explicó que se vio obligada a desviar una aeronave a París tras lo ocurrido, mientras que US Airways emitió una alerta de viaje hasta el 31 de julio, que podría ser prorrogada.



Delta, que normalmente vuela entre el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy (JFK) de Nueva York y el aeropuerto internacional Ben Gurion en Tel Aviv, explicó que el vuelo Delta 468, un Boeing 747 con 273 pasajeros y 17 tripulantes, fue desviado a la capital francesa tras las informaciones que apuntaban a que un cohete impactó en las cercanías del aeropuerto israelí.



US Airways canceló el vuelo 796, que partió de Los Ángeles pero fue abortado en su escala en Filadelfia antes de salir hacia Tel Aviv. Según la página de rastreo de vuelos Flightaware.com, United Airlines canceló los vuelos 84 y 90 que iban a partir del aeropuerto de Newark (Nueva Jersey) con el mismo destino.