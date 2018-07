EEUU permite la descarga de planos para crear pistolas con impresoras 3D

El Departamento de Justicia estadounidense, que en 2013 obligaba a retirar los planos de la pistola que puede ser imprimida con casi cualquier impresora 3D, ha dado finalmente luz verde a la distribución y descarga de estos planos. Defense Distributed, la compañía creadora de estas instrucciones, demandó al gobierno de Estados Unidos después de que les obligaran a retirar los planos de su página web.

Los planos de la ‘Liberator’, nombre con el que bautizaron este arma de bricolaje, ya habían sido descargados más de 100.000 veces, según informaban sus creadores, y ahora podrán seguir descargándose. A partir del 1 de agosto, cualquier usuario con una impresora 3D común podrá descargar este modelo de pistola en plástico ABS, el mismo material con que se fabrican determinados juguetes. Las únicas partes metálicas serían el percutor y una pieza de metal incluida para cumplir con la Ley de armas de fuego indetectables de EEUU.

Las asociaciones para prevenir la violencia con armas en Estados Unidos advierten de la amenaza que supone que cualquier persona pueda fabricar su propio arma, que no pasa por ningún tipo de control, no tiene número de serie y, por tanto, no puede ser rastreada. Temen que será mucho más difícil, si no imposible, para los gobiernos prohibirlas y que facilitará que los terroristas y delincuentes ejecuten ataques criminales.