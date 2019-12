Dyker Heights, el estrambótico barrio de Nueva York que mejor se adorna para Navidad

Dyker Heights es un barrio residencial situado en el extrarradio de Nueva York que por el mes de diciembre se convierte en uno de los mayores atractivos de todo Estados Unidos debido a los adornos navideños que decoran cada uno de las casas que forman parte de este barrio.

El lugar es tan particular que hay edificios en los que no se deja ni un hueco por adornar ni en las fachadas ni en los jardines delanteros. Los decorativos no se quedan únicamente en luces, ya que incorporan figuras fijas y con movimiento, inflables o con música en la que no paran de reproducir villancicos.

La culpable de esta tradición fue Lucy Spata que en 1986 decidió llenar su casa de luces de Navidad. Su hogar se encuentra en el 1152 de la calle 84 y, a día de hoy, es el máximo atractivo de todo el barrio. Hace un par de décadas, algún vecino renegó de la iniciativa de Spata, pero poco a poco cada uno de los vecinos se fue sumando a la propuesta y actualmente se ha convertido en una verdadera competición entre vecinos en el que cada año los adornos navideños son más disparatados que el año anterior.

No hay una fecha concreta de "puesta" de las luces ya que es una barrio con casas particulares por lo que cada vecino decide en qué momento colocarlos. Normalmente comienzan a aparecer a partir de Acción de Gracias y suelen durar hasta Fin de Año.