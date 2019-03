¿Usan drones en Bélgica para vigilar que los alumnos no copien en los exámenes?

¿Crees que es posible que un dron se encargue de supervisar que los alumnos no copien durante el examen? Parece que en Bégica ya lo han probado. El avión no tripulado con una pequeña cámara incorporada sobrevuela las cabezas de los alumnos y ojea los ejercicios para que no copien.

En lugar de cuatro o cinco profesores en el aula, dos son suficientes para dirigir el aparato. Cuando se solucionen los problemas técnicos, el dron vigilará todos los exámenes en esta Universidad de Bélgica.

La autonomía es el principal problema de su misión porque no puede volar más de 15 minutos sin recargar la batería y los exámenes pueden durar horas.

La idea, para algunos, sería buena sino fuera porque es falsa. El vídeo es una farsa de profesores y estudiantes de Comunicación para demostrar que los medios se hacen eco de noticias que no existen. De hecho, varios medios nacionales y extranjeros lo han publicado. Por el momento, los drones no sirven para vigilar los exámenes, pero el bulo ha sido todo un éxito.