Drogan a un niño autista de 2 años en la guardería porque "perturbaba el sueño de sus compañeros"

Terrible suceso el que, de confirmarse, habría tenido lugar en una guardería: un niño autista de apenas dos años habría sido drogado por los monitores del centro porque no dejaba dormir al resto de compañeros.

Ha sido la propia madre del niño, Lays Torres de Almeida, la que ha denunciado lo sucedido en Río de Janeiro (Brasil), concretamente en el Espacio de Desarrollo Infantil René Biscaia. Según la denunciante, los profesores de la guardería le pidieron que recogiera a su hijo antes de la hora de salida porque "no dormía" y "perturbaba el sueño de sus compañeros".

Como la petición no fue puntual, sino que se repitió constantemente, los padres del menor tomaron acciones legales y presentaron una queja formal ante la Décima Coordinación Regional de Educación (CRE). No obstante, de momento el Departamento Municipal de Educación (SME) no les ha dado todavía una respuesta precisa sobre las medidas que se deben tomar en ese caso.

Por su parte, la Policía de Brasil está investigando lo sucedido, así como el tipo de sustancia que le fue suministrada al pequeño: se sospecha de zolpidem, un medicamento controlado.

Estaba flácido, mareado y se caía al caminar

"Los profesores pedían que lo recogiéramos, porque era el único estudiante que no dormía y perturbaba el sueño de sus compañeros. Dijeron que solo quería jugar y estorbaba a los demás que dormían", ha explicado Lays en una entrevista a un medio brasileño.

Los padres del menor empezaron entonces a notar que su hijo tenía un comportamiento extraño: estaba flácido, mareado, desequilibrado y se caía cuando iba a caminar.

"Cuando me agaché para que corriera y me abrazara, se cayó por primera vez. Fue en ese momento que me di cuenta que mi hijo no estaba bien. Intentó levantarse para venir a buscarme y se volvió a caer", ha añadido la madre.

"Fueron los peores 20 minutos de mi vida"

Unas señales que hicieron que los padres se alarmaran y que decidieran llevarlo a una revisión a las Urgencias del Hospital Municipal Rocha Faria de la mencionada ciudad carioca. "El médico dijo que le iba a dar un medicamento y ver si funcionaba, si no, lo intubaban. Fueron los peores 20 minutos de mi vida", ha expresado apenada la madre.

Finalmente, los sanitarios tuvieron que practicarle al menor un lavado de estómago, así como suministrarle varios medicamentos. Ante esta situación, el médico advirtió a los padres y les instó a ponerse en contacto con las autoridades pertinentes, pues los análisis realizados al niño mostraban que había sufrido una intoxicación aguda: tenía 0,18 miligramos de zolpidem en su cuerpo. Falta ahora por ver qué hay realmente detrás de todo este caso.

