Los errores que salvaron la vida a dos pasajeros del vuelo en el que han muerto 62 personas en Brasil

La aeronave, un bimotor ATR-72-500 de la aerolínea Voepass, cayó el pasado viernes en el municipio de Vinhedo, ubicado en el Estado de São Paulo, en Brasil. No hubo supervivientes, falleciendo las 62 personas que estaban abordo, entre los que se incluían 58 pasajeros y cuatro tripulantes.

La última actualización es que ya se han retirado 12 cuerpos de los escombros. Todos estos han sido identificados en el lugar del accidente y serán llevados al Instituto Médico-Legal (IML), de São Paulo para completar la identificación.

En esta desgracia, destacan los casos de dos pasajeros que esquivaron la tragedia al llegar tarde y perder el vuelo. Los dos hombres, que estuvieron a punto de subirse al avión, han compartido sus testimonios.

Salvado por un café

Adriano Assis acababa de terminar su turno laboral en un hospital, cuando se dirigió al Aeropuerto Regional de Cascavel para subirse a su vuelo, que tenía programado su despegue a las 11:56 horas.

Según el medio de noticias brasileño G1, sobre las 10:30 horas, al llegar al mostrador, Assis no encontró a ningún agente. "Llegué aquí a las 9:40. LATAM estaba cerrado, pero me iba en Voa Express. Cuando llegué, esperé a ver si abrían. Normalmente, en el aeropuerto siempre hay alguien en el mostrador, pero no había nadie", le explicó a un reportero brasileño.

Seguidamente, Assis fue a tomarse un café, siendo este el motivo principal por el que perdió el vuelo, ya que no escuchó ninguna llamada por el altavoz que lo anunciase. Además, en las pantallas del aeropuerto no aparecía el horario de salida.

"Cuando bajé, ya eran las 10:30, había una cola enorme. Esperé hasta las 10:41, más o menos, y el empleado me dijo que no iba a subir porque tenía que estar una hora antes", relató el afectado, que se enfrentó al agente rogándole que le permitiera subirse a su vuelo con destino a São Paulo.

Sin embargo, Assis desconocía que esa negativa acababa de salvarle la vida. "Hizo su trabajo. Si no hubiera hecho su trabajo, quizás hoy no estaría en esta entrevista", dijo conmocionado.

Assis se enteró del accidente poco después, mientras esperaba en el aeropuerto a que saliese otro vuelo, y no dudó en acercarse al agente que le había prohibido subirse al avión para darle un abrazo.

Equivocarse de puerta de embarque

Un joven le relató que perdió el vuelo porque estaba esperando con sus tres amigos en una puerta de embarque errónea. Según G1, estos cuatro amigos fueron cuatro de las diez personas que cometieron el mismo error y no subieron al vuelo 2283 de Voepass Airlines.

Cuando reparó en su error y se dirigió a la puerta correspondiente, el agente le negó la entrada. El afectado le intentó persuadir, pero ninguna de sus tácticas funcionó y una agente que estaba en la puerta le reprogramó su vuelo.

