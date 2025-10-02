Dos heridos tras el choque entre dos aviones en una pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Un avión de la aerolínea Delta Air Lines golpea con una de las alas a la cabina de otro avión de la misma compañía aérea. La colisión entre los dos aviones ha ocurrido en el aeropuerto de LaGuardia, en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). La aerolínea informa de que las aeronaves iban a "escasa velocidad" por la pista.

Uno de los aviones implicados en el choque se preparaba para despegar hacia Virginia y el otro había llegado desde Carolina del Norte. Ha sido el avión que iba a despegar el que ha golpeado a la aeronave recién aterrizada en el aeropuerto neoyorquino.

Delta "trabajará con todas las autoridades competentes para revisar lo ocurrido, ya que la seguridad de los clientes y el personal está por encima de todo lo demás", afirma en un comunicado. "Pedimos disculpas a nuestros clientes por la experiencia", añade.

Dos heridos tras la colisión

El piloto del avión con destino a Virginia informa que una de las azafatas ha sufrido heridas en una rodilla tras el golpe, según la cadena de televisión estadounidense CNN. Desde la Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto, asegura que una persona ha tenido que ser trasladada al hospital tras el suceso.

El vuelo llegado desde Charlotte llevaba 57 pasajeros a bordo, mientras que el que iba a despegar a Roanoke llevaba a 28 pasajeros, con cuatro tripulantes en cada uno de ellos. Todos han sido llevados en autobús a la terminal, donde se les ha ofrecido la posibilidad de alojarse en hoteles.

