Uno de cada ocho votantes de Trump cambiaría su voto tras ver su gestión durante sus seis primeros meses en la Casa Blanca

Alrededor de uno de cada ocho estadounidenses que votaron al presidente Donald Trump afirma ahora que no lo haría de nuevo tras ver los seis primeros meses tumultuosos de éste en la Casa Blanca, según un sondeo de Reuters/Ipsos publicado este jueves, justo un año después de la designación del magnate como candidato republicano.

Mientras que la mayoría de las personas que votaron por Trump el 8 de noviembre afirman que lo harían de nuevo, la erosión de su electorado mayor, desafecto y predominantemente blanco supone un potencial reto para el presidente.

El sondeo ha sido realizado por Reuters/Ipsos entre ciudadanos que aseguran que votaron en las presidenciales, primero en mayo y luego en julio.

En este último caso, el 12% de los encuestados han dicho que no votarían por Trump "si las elecciones presidenciales de 2016 se celebraran hoy", el 7 por ciento dicen que "no saben" lo que harían y el 5 por ciento que apoyarían a otro candidato o no votarían. El 88 por ciento, afirma que votaría por Trump de nuevo, una leve mejora con respecto a la cifra de mayo, del 82 por ciento.