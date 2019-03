Trump dictó un comunicado engañoso sobre la reunión de su hijo y la abogada rusa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dictó una comunicado que luego se demostró que era engañoso en el que su hijo Donald Trump Junior mantenía que la reunión que tuvo con una abogada rusa en junio de 2016 no estuvo relacionada con la campaña presidencial de su padre, según ha informado el diario 'The Washington Post'.

Trump Jr. publicó mensajes de correo electrónico a principios de julio que revelaron que él acordó en 2016 reunirse con una mujer que, según le informaron, era una abogada del Gobierno ruso que podría tener información perjudicial sobre la entonces candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton.

El diario 'The New York Times' fue el primer medio que informó sobre la reunión. 'The Washington Post' ha informado este lunes de que los asesores de Trump discutieron la nueva revelación y acordaron que Trump Jr. debería emitir un relato veraz del episodio para que "no pudiera ser refutado más tarde si emergían todos los detalles".

El presidente estadounidense, que volaba desde Alemania el 8 de julio, cambió el plan y "dictó personalmente una declaración en la que Trump Junior dijo que él y la abogada rusa habían "discutido principalmente sobre un programa de adopción de niños rusos", según señala el rotativo, que cita a personas no identificadas con conocimiento de las deliberaciones.

'The Washington Post' ha dicho que el comunicado, enviado al diario 'The New York Times' cuando este se preparaba para publicar la noticia, enfatizó que el tema de la reunión "no era un tema de campaña en ese momento".

Un abogado de Trump, Jay Sekulow, ha reaccionado a la noticia del diario 'The Washington Post' y ha asegurado que contiene datos inexactos. "Aparte de no tener alguna consecuencia, las representaciones que ofrece son mal informadas, inexactas y no pertinentes", ha asegurado.