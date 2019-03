Trump considera que hablar "no es la solución" con Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este miércoles que hablar "no es la solución" con Corea del Norte, que ha recrudecido su amenaza sobre la región del Pacífico con el reciente lanzamiento de un misil que sobrevoló Japón.

"Estados Unidos ha estado hablando con Corea del Norte y pagándoles dinero de extorsiones durante 25 años. ¡Hablar no es la solución!", señaló Trump en Twitter.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!