Trump, acompañado de la primera dama, visita a los heridos del tiroteo en una escuela de Florida y felicita a médicos y policías

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó una visita sorpresa a un hospital de Florida donde están ingresados supervivientes del tiroteo en la escuela de secundaria Marjory Stoneman Douglas, en el que murieron 17 personas, y a los agentes que respondieron al ataque.

El mandatario y la primera dama, Melania Trump, visitaron el hospital Broward Health North Hospital, situado en Pompano Beach y uno de los centros que recibió a algunos heridos durante la matanza del miércoles en la escuela de Parkland, en una visita que no había sido anunciada por la Casa Blanca.

Fotos difundidas por el pool de prensa que lo acompaña muestran a Trump y a Melania caminando por los pasillos del centro médico, tras visitar a siete supervivientes del ataque que siguen hospitalizados, además de agradecer y felicitar a los médicos por el "increíble trabajo" que han hecho con los heridos. "Es triste que algo así pueda pasar", señaló el presidente en relación a la matanza en las escuetas declaraciones que dio a los periodistas que lo acompañan, mientras caminaba por los pasillos del hospital, guiado por el cirujano Igor Nichiporenko.

Our entire Nation, w/one heavy heart, continues to pray for the victims & their families in Parkland, FL. To teachers, law enforcement, first responders & medical professionals who responded so bravely in the face of danger: We THANK YOU for your courage! https://t.co/3yJsrebZMG pic.twitter.com/ti791dENTy