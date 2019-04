Las Vegas se prepara para acoger la segunda 'Marcha de las Mujeres' para protestar contra las políticas de Trump

A la espera de lo que ocurra durante la jornada de este domingo en Las Vegas, la marcha de mujeres de Los Angeles ha sido la más multitudinaria en el primer aniversario de Trump en el Gobierno. 750.000 personas según la organización, el centro de la ciudad californiana se ha colapsado sobre todo de mujeres que gritan al presidente de EEUU: "Por fin tenemos el valor de estar enfadadas".

Hollywood también ha estado representada, actrices, modelos, cineastas, cantantes que también han mostrado su enfado con el inquilino de la Casa Blanca. Las denuncias buscan que el rechazo se plasme en las elecciones legislastivas del próximo mes de noviembre.

Mientras la ola de protestas recorre Estados Unidos, de costa a costa, la respuesta de Donald Trump es a golpe de tuit: "Bonito día, perfecto para la Marcha de las Mujeres. Salgan a celebrar el hito histórico y el éxito económico sin precedentes".

Beautiful weather all over our great country, a perfect day for all Women to March. Get out there now to celebrate the historic milestones and unprecedented economic success and wealth creation that has taken place over the last 12 months. Lowest female unemployment in 18 years!