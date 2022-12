Donald Trump: "Es importante que haya libertad en Cuba y en Venezuela"

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha dicho en Miami que es "importante" que haya libertad tanto en Cuba como en Venezuela. En su discurso para anunciar la nueva política de EEUU hacia Cuba, Trump aseguró que Cuba sufre desde "hace décadas" al régimen de Castro, pero que eso no debe repetirse en Venezuela. Dijo que siguen de cerca las denuncias sobre los crímenes del "brutal" régimen de los Castro, y "es importante que haya libertad, ya sea en Cuba o en Venezuela".

El presidente estadounidense reconoció que, "a veces" en política, las cosas toman un "poco más de tiempo" del deseado, pero prometió que llegarán "ahí" y que lograrán que Cuba sea libre. En el teatro Manuel Artime de la Pequeña Habana, que lleva el nombre de uno de los brigadistas de la fallida invasión de Bahía Cochinos (Cuba), en 1961, Trump expuso las líneas maestras de la revisión que ha decidido hacer de la política de normalización de relaciones con la isla iniciada por su antecesor, Barack Obama.

Trump agradeció al exilio cubano que sea la "voz de los que no la tienen", y dijo que, con ello, hacen la diferencia en la lucha para acabar con la persecución y con una "ideología depravada" como la que hay en Cuba. En este sentido, el republicano dijo que saben lo que está pasando en la isla y recuerdan lo que ha pasado, y que eso les lleva a cambiar su política hacia Cuba. El presidente mencionó a los disidentes José Daniel Ferrer y Berta Soler, a los que no se les permitió viajar a Miami. "No están aquí con nosotros, pero nosotros estamos al 100 % con ellos", aseguró.