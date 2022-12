Donald Trump responde a la recomendación de imputación del comité: "Lo que no me mata me hace más fuerte"

El comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 ha recomendado al Departamento de Justicia imputar al expresidente Donald Trump por cuatro delitos. La comisión considera que "el propósito y objetivo obvio del plan de Trump era obstruir, influir e impedir la transferencia legal del poder", en el país.

Al respecto el congresista demócrata Jamie Raskin, integrante de ese comité, ha declarado que entienden "la gravedad de todas y cada una de las sugerencias", de la misma forma que comprenden "la magnitud del delito contra la democracia" que han descrito en el informe, pero los hechos y la ley, "inevitablemente nos llevan ahí".

Raskin también ha señalado que el exmandatario no actuó solo sino que "tuvo un acuerdo formal e informal con varias personas que le ayudaron con sus objetivos delictivos". En este apartado ha citado de forma explícita al abogado de Trump, John Eastman.

El comité, integrado por nueve miembros, siete de ellos demócratas y los otros dos republicanos, ha decidido de forma unánime emitir sus recomendaciones de imputación a Trump y a Eastman, aunque será el miércoles cuando presente su informe final.

Trump dice que es una maniobra para marginarlo

Para Trump todo este asunto no es más que un "juicio político" de aquellos que quieren acabar con su reputación. "Estas personas no entienden que cuando me persiguen, las personas que aman la libertad se reúnen a mi alrededor. Me fortalece. Lo que no me mata me hace más fuerte", ha escrito al respecto en un comunicado.

En el texto también ha hecho referencia a a su intento de paralizar los actos violentos el día del asalto al Capitolio: "Los estadounidenses saben que presioné por 20.000 soldados para prevenir la violencia el 6 de enero, y que salí en televisión y les dije a todos que se fueran a casa".

Además también ha comparado esta recomendación de imputación con el artículo de juicio político presentado dos veces en su contra por el Congreso durante su mandato. "La gente entiende que la Oficina Demócrata de Investigación, el DBI, quiere evitar que me postule para presidente porque saben que ganaré y que todo este asunto de enjuiciarme es como lo fue el juicio político: un intento partidista de marginarme", ha subrayado.