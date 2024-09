Donald Trump cuenta cómo vivió su intento de asesinato: "Estaba con 4 amigos jugando al golf y escuchamos 4 disparos al aire"

Ryan Wesley Routh ha sido detenido en el campo de golf donde jugaba Donald Trump y donde lanzó varios disparos al aire en un presunto intento de asesinato. De momento solo ha sido acusado de dos delitos relacionados con armas de fuego. Según ha trascendido el detenido había pasado 12 horas esperando en los arbustos alrededor del club de golf hasta que un agente le disparó a él tras ver asomar el rifle.

Los agentes explicaron que al no ser Donald Trump un presidente en ejercicio no acordonaron las inmediaciones del campo de golf. Ya se le han leído los primeros cargos en su contra por posesión ilegal de armas y tener borrado el número de serie, pero, por ahora, no por intento de asesinato.

"Los servicios secretos hicieron un excelente trabajo"

Donald Trump ha contado en la red social X cómo vivió esos momentos. Durante una conversación con el gurú de las criptomonedas Farokh Sarmad, el magnate neoyorquino dio detalles sobre el presunto intento de magnicidio que sufrió el domingo en un campo de golf en West Palm Beach (Florida).

Ha comenzado elogiando este lunes el "excelente trabajo" desempeñado por el Servicio Secreto al capturar al sospechoso de un segundo intento de asesinato en su contra. "Fue algo bastante complicado pero salió bien. El Servicio Secreto hizo un excelente trabajo, y tienen al hombre tras las rejas, y esperemos que esté allí por mucho tiempo", explicó Trump.

Según relató, se encontraba jugando al golf con amigos cuando se escucharon disparos y el Servicio Secreto lo evacuó rápidamente. El republicano aplaudió también la colaboración de una persona que vio al sospechosos huir y que fotografió la matrícula de su vehículo, lo que facilitó que las autoridades pudieran localizarlo y arrestarlo.

"Lo atraparon tras una persecución a gran velocidad. Fue increíble. El Servicio Secreto hizo un gran trabajo. Y puedo decir honestamente que la oficina del sheriff, las fuerzas del orden, todos realmente hicieron un gran trabajo. Estoy muy contento por eso", añadía.

Trump culpa del intento de asesinato a "las mentiras de Kamala"

Trump ha culpado de su intento de asesinato a las mentiras de su contrincante política, la demócrata Kamala Harris y los juicios de opinión sobre su persona que, señala, "han llevado al país a un nuevo nivel de odio".

El detenido es un hombre de 58 años que vivía obsesionado con la guerra de Ucrania. Cuenta con antecedentes penales, en el año 2016 él mismo votó a Donald Trump pero en los últimos tiempos había defendido mensajes a favor de los demócratas. Se ganaba la vida como trabajador de la construcción. Pudo lanzar los disparos después de atrincherase durante horas con un arma dentro de un negocio. Los últimos años ha vivido en Hawai.