Un fotógrafo de la Agencia Reuters captó una imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subiendo al avión presidencial Air Force One portando varios billetes en el bolsillo de su pantalón, algo poco común entre sus colegas.

La imagen pronto se hizo viral en Twitter, donde los usuarios se preguntaban para qué querría Donald Trump llevar dinero en efectivo.

Al ser preguntado por esto, Donald Trump explicó a los periodistas que hace un tiempo que por razones obvias dejó de llevar cartera porque ya no usa tarjetas de crédito pero que le gusta dejar propina cuando se aloja en los hoteles.

"No llevo billetera porque no he tenido que usar una tarjeta en mucho tiempo. Me gusta dejar propinas en los hoteles. Tal vez un presidente no debería hacerlo pero me gusta dejar propina en los hoteles", aseguraba.