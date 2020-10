Donald Trump asegura sentirse "como Superman" tras su tratamiento contra el coronavirus

Donald Trump sigue obsesionado con mostrarse fuerte ante el coronavirus. El presidente de Estados Unidos se ha esforzado por mostrar esta imagen durante sus últimas comparecencias.

Trump se contagió de coronavirus y tuvo que ingresar en el Hospital Walter Reed, algo que no entraba dentro de sus planes en plena campaña electoral para las elecciones en Estados Unidos.

El presidente norteamericano volvió a sorprender dando un paseo en coche ante la presencia de miles de seguidores cuando aún no se había recuperado por completo. Después se anunció que Trump ya no corría peligro de contagiar a nadie.

Donald Trump, que se ha centrado en desprestigiar a su rival Joe Biden, asegura una vez fuera del hospital que se siente "como Superman". "Compito contra el peor rival de la historia ¿imagináis que perdiera?" dijo el presidente en una de sus comparecencias.

"No sé que tomé. Anticuerpos, anticuerpos. No sé, los tomé. Dije que me sentía como Superman" dijo el presidente norteamericano, al que las encuestas sitúan por debajo de Biden de cara a las elecciones.