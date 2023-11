Dolores Sayans, sobre la huida de su familia desde Gaza a España: "Los hijos de mi hermana no están en la lista"

Dolores Sayans, desde Madrid, lleva esperando desde el 7 de octubre a que su familia salga de la Franja de Gaza. Hoy, casi una semana después, ese día podría haber llegado ya que su familia está en la lista de españoles que van a ser evacuados en las próximas horas. "Están esperando para que les dejen pasar desde Rafah a Egipto", explica.

Sayans ha confirmado a Antena 3 Noticias que en el control de pasaportes se encuentra su hija, su marido y sus 6 hijos: "Aun así todavía me quedan 3 nietos... a ver si mañana hay suerte". Su familia se encuentra en Rafah, ciudad palestina en la Franja de Gaza que hace frontera con Egipto, a donde partirán hoy para ser evacuados desde El Cairo hasta España.

"Mi hermana y su marido están en la lista... pero no sus hijos y nietos"

En su conversación con Manu Sánchez ha detallado que todos los españoles evacuados serán ubicados en alojamiento de El Cairo y cuando estén todos viajarán a España. Pese a todo, la mejor de las noticias llegó este domingo por la tarde: "Fue ahí cuando conocimos que mi hija, su marido y sus hijos estaban en la lista para regresar a España y también habían puesto el nombre de mi hermana Amelia y su marido pero en cambio, no estaban sus hijos y nietos... Esperamos que mañana sí...", asegura.

Amelia, hermana de Dolores, pasará entonces la frontera pero tendrá que 'dejar' a sus hijos atrás para esperar a que coloquen sus nombres en la lista: "Me ha extrañado mucho que no pongan a todo el grupo junto, sus hijos y nietos no salen en la lista... estoy confusa", admite Sayans.

"Espero que les den de beber y comer... están pasando hambre"

Una madre y abuela preocupada, desde Madrid, desea que a su hija, hermana, nietos y demás familia "les den de beber y comer hasta que lleguen al Cairo, donde ya con wifi hablaremos con ellos", sentencia Dolores.

200 españoles están atrapados en Gaza

Este lunes se cumplen 38 días de guerra entre Israel y Hamás y hoy será cuando los primeros 41 ciudadanos españoles saldrán de la Franja de Gaza hacia Egipto. Se trata de un primer grupo de entre las cerca de 200 personas con pasaporte español que están atrapadas desde el inicio del conflicto. Para la salida se ha priorizado a personas mayores, enfermas o niños, uno de ellos un bebé nacido el 11 de julio.