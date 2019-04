Más de 40 detenidos en los enfrentamientos producidos en Bolivia entre los cultivadores de coca y la policía antidisturbios

Unos 43 productores de coca se encuentran detenidos tras unos enfrentamientos producidos este lunes con agentes antidisturbios que reprimieron sus protestas, confirmó una fuente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Un jefe de esa entidad policial dijo a los medios que hay 43 arrestados, cuya situación será valorada por la Fiscalía. Centenares de cocaleros de los Yungas (oeste) protestan en La Paz desde la semana pasada para rechazar un proyecto de ley porque consideran que trata con preferencia a los productores de coca de la zona del Chapare, feudo sindical del presidente Evo Morales.

El proyecto de ley plantea subir de 12.000 a 20.000 el límite legal de los cultivos de hoja de coca en el país, de las que 12.000 estarán en la zona tradicional de los Yungas, mil en la provincia Inquisivi de La Paz, y 7.000 en la zona del Chapare.

La ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, vigente desde 1988, solo permite las 12.000 hectáreas de Yungas, mientras que en el Chapare los cultivos fueron autorizados parcialmente por un decreto en 2004 ante la presión de los cocaleros de esa zona.

Los agentes reprimieron la noche del lunes con gases lacrimógenos a cocaleros que intentaban volver a bloquear los accesos a la plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno y del Parlamento. La Policía ya había dispersado en la madrugada a centenares que acampaban desde el viernes en los alrededores de la plaza para impedir el acceso a la misma.

Una fuente del Ministerio de Gobierno confirmó que se ha invitado a los dirigentes de los cocaleros de Yungas a reunirse en esa entidad para debatir una solución al conflicto. Más cocaleros de los Yungas, agrupados en la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), llegaron este martes a La Paz y bloquearon algunas rutas en alrededores de su sede sindical.

Las protestas de los cocaleros de Yungas se producen a pocas horas de unos actos organizados en La Paz por el Gobierno y el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo, para defender que el mandatario debe buscar la reelección en los comicios del 2019.

Justo hace un año, el 21 de febrero de 2016, el 53,1 % de los bolivianos votó en un referendo en contra de una propuesta para modificar el artículo 68 de la Constitución con el propósito de habilitar la candidatura de Morales en las elecciones de 2019.









Los campesinos de Yungas indican que en su región hay plantaciones de coca por encima de las 12.000 hectáreas que deben ser reconocidas por la ley, mientras que en el Chapare son menores a las 7.000 que se busca legalizar con una nueva normas.



Una comitiva de 30 personas, encabezada por el presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, se reunió con miembros del Gobierno para pedir la "suspensión indefinida" del tratamiento del proyecto de ley.



En declaraciones a los medios, Gutiérrez lamentó antes de la reunión que se siga reprimiendo una protesta que calificó de "pacífica" y consideró que las acciones de la Policía y el Gobierno "entorpecen" el diálogo cuando ellos se muestran "prestos" a "poder sacar humo blanco" de la reunión.



La concentración de los directivos de las comunidades de los Yungas antes de la reunión ha vivido momentos tensos y ha estado a punto de suspenderse porque la Policía no paraba la represión al resto de manifestantes en el otro lado de la ciudad.



"Hermano presidente, tócate el pecho y acuérdate de por qué estás sentado donde estás sentado y de quién te ha acogido", le espetaba una cocalera entre gritos y lágrimas a Evo Morales.



El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, dijo a los medios que el Ejecutivo sí cumplió con suspender por ahora el tratamiento del proyecto de ley y lamentó que los cocaleros no hayan cumplido con su palabra de no movilizarse para facilitar el diálogo.



La noche pasada fueron detenidos 43 cocaleros en otros enfrentamientos, aunque todos fueron liberados esta mañana