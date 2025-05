Día internacional del perro sin raza: "Un perro cruzado y negro está condenado"

Los coches híbridos están de moda, pero ¿por qué no los perros híbridos? Hoy en el Día Internacional del Perro sin raza, un día donde se pone en valor perros mestizos que son el resultado del cruce entre dos o más perros de razas distintas. Un cruce natural, no como el de los perros llamadas de diseño, que son cruzados entre dos razas concretas para crear una más popular. De forma peyorativa, estos perros son conocidos como "chuchos" pero la forma correcta de referirnos a ellos "cruzados" o "mestizos" y su principal valor en el mercado es su singularidad aunque este concepto no sea el que la mayoría de perfiles adoptantes buscan en las perreras y protectoras.

Coty Busso es dueña de "Perrobueno", una guardería y protectora canina, que fomenta activamente la adopción de los animales, y ella nos cuenta que el perfil de adoptante común viene en busca de un cachorro de una raza popular, "un perro que vaya a llamar la atención en el parque y está de moda". De hecho, a modo de curiosidad, los perros cruzados de color negro "tienen muy mala suerte". Coty nos cuenta que existe un miedo específico a los perros negros, "no sabemos si por miedo o superstición, pero están condenados a pasar largas estancias en las protectoras. Pero no solo afecta el color, también el tipo de cruce que tiene cada perro. Los mestizos de varias razas PPP, perros consideradas potencialmente peligrosas. "Hoy día en cualquier perrera, el 80% de los perros son cruce dePPP". Coty nos explica que las exigencias de tener este tipo de perro con la nueva ley de bienestar animales asusta aún más a los futuros adoptantes.

¿Son más sanos genéticamente los perros cruzados?

Carlos Rodríguez, veterinario y director y presentador "Como el perro y el gato" en Onda Cero, nos cuenta que no hay estudios científicos suficientes que certifiquen que los mestizos tengan una mejor salud que los perros de raza pero, nos confiesa que la mayoría de veterinarios coinciden y valoran que tienen una mayor resistencia a sufrir patologías generales. Lo que sí nos asegura, es que su aleatoriedad genética les hace singulares. "Uno de los mayores problemas del ser humano es querer diseñarlo todo", porque existen razas creadas por el ser humano en las que se ha extremado el límite.

Perros abandonados en España

Cerca de 300.000 perros y gatos han sido abandonados en los últimos dos años. Se acerca el verano y la cifra irá en aumento. Hoy en el Día Internacional del Perro sin raza, les invitamos a reflexionar sobre la venta de mascotas y se animen a conocer a perros cruzados y mestizos si tienen la firme decisión de añadir un miembro más a la familia.

