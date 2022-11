Detenida una mujer en Abu Dabi por llevar las cenizas de su novio escondidas en un juguete sexual

Una joven australiana de 23 años ha sido detenida en Abu Dabi por llevar un juguete sexual dentro de sí misma con las cenizas de su novio escondidas en él. El nombre de la joven es Sarah Button y ha sido ella misma la que ha relatado a 'Need To Know Online' su experiencia y se ha hecho viral en TikTok.

La joven relata que fue un regalo de un exnovio de la adolescencia que se había muerto. Esta australiana decidió viajar con las cenizas para llevar a su pareja a sitios que siempre habían querido conocer juntos y para subirlas al avión sin ser descubierta, decidió esconderlas en un juguete sexual.

En los vídeos subidos a las redes explica que estaba "viendo si el juguete va a pasar por seguridad aeroportuaria". Incluso, relata que en un primer momento lo consiguió, pasó por el detector de metales sin que sonara. Por esto, estaba convencida de que podría volver a hacerlo.

Detenida en Abu Dabi

Pero no fue así, al pasar por el detector de metales del aeropuerto de Emiratos Árabes Unidos la descubrieron. "Expliqué lo que era, pero una empleada del aeropuerto escuchó la conversación y tuvimos una discusión. A los oficiales les disgustaron las palabras que usé para explicar", asegura esta joven.

Tanto ella como el amigo con el que viajaba fueron detenidos y les quitaron los teléfonos móviles para impedirles comunicarse, así como los pasaportes. Tuvieron que recurrir a la embajada australiana en Abu Dabi para solucionar su situación.

"Una hora después, vino un funcionario y nos hizo firmar un documento extranjero súper largo y dijo que si salíamos de las puertas del aeropuerto, iríamos a la cárcel", afirma. A pesar de la experiencia, la joven insiste en poder seguir viajando con las cenizas de su novio y se ha puesto como próximo destino un concierto.