El desgarrador mensaje de una joven asesinada a manos de su exnovio al que denunció 18 veces: "Si me matan, ya sabes quién fue"

El asesinato de Úrsula Bahillo de tan solo 18 a manos de su novio, un policía de 25, ha indignado a Argentina. La joven recibió varias puñaladas por su exnovio, al que ella había denunciado 18 veces por violencia de género en Rojas, provincia de Buenos Aires.

La joven escribió unos duros mensajes a sus amigas horas antes de morir: "Si me matan ya sabes quién fue". El caso de Úrsula ha causado indignación por la falta de respuesta de las autoridades judiciales, que no brindaron protección a la joven pese a las 18 denuncias que interpuso contra su expareja.

En medio de la conmoción por su muerte, el grupo de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se congregó frente a la sede del Ejecutivo argentino, con la intención de que se establezcan medidas concretas para poner fin a los asesinatos de mujeres.

"Es increíble tener que hablar que ella (Úrsula) no está más entre nosotros, que la hayan ninguneado en la comisaría... No le prestaron atención, tuvo la valentía para denunciar y no le prestaron atención", afirmó Alfredo Barrera, padre de Carla Barrera, muerta a manos de su expareja en 2018 a los 28 años de edad.

Los familiares de víctimas de feminicidos reunidos en Plaza de Mayo criticaron precisamente el accionar de la Justicia argentina en este tipo de crímenes, debido a la ausencia de protocolos eficaces.

Según datos del Observatorio Lucía Pérez, un total de 44 personas murieron víctimas de la violencia machista en lo que va de año en Argentina, la última de ellas Úrsula.