El grito valiente para animar a las víctimas de violencia de género a denunciar: "No me llames maltratada"

"No me llames maltratada". Una y otra vez, decenas de voces femeninas repiten esta frase. Es un grito firme y persistente que trata de convencer a las mujeres que están sufriendo violencia de género durante el confinamiento por el coronavirus. En este tiempo, las llamadas al teléfono 016 de ayuda contra el maltrato han aumentado un 60% en España.

Maribel Verdú, Gracia Olayo, Ana Wagener, Lluvia Rojo o Ana Rujas son algunas de las actrices que se han sumado a esta iniciativa promovida por la también actriz Clara Chacón. "A través del arte queremos reivindicar la visibilidad de la voz de la mujer, de la que ya ha salido del maltrato y de la que aún sigue sufriéndolo. A través del vídeo comunicar un grito de lucha y esperanza. Para que toda mujer que lo vea le llegue que efectivamente se puede salir de este infierno", asegura.

Las frases que pronuncian, dolorosas e incisivas, han salido de la mano y del corazón de Inma Chacón, autora de 'Tiempo de arena'.

"No me llames maltratada. No permitas que mi verdugo me marque otra vez con tu boca, instalado en el estigma donde nacieron mis gritos. No me llames maltratada. No me ates de nuevo con el lazo del que me desprendí a pesar del miedo y la sangre", es uno de los párrafos que recitan las actrices.

"Llámame siempre por mi nombre", concluye el vídeo, con la intención de que el mensaje quede claro al espectador.