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Descubre que tiene un hueso de otra persona junto a su fémur tras un accidente de moto

Aunque los médicos no pudieron determinar la procedencia del hueso, detallan que este podría pertenecer al otro implicado en el accidente, que falleció.

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Médico Pixabay

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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Un accidente de moto desveló algo que una joven de 28 años nunca hubiera esperado. Dos meses más tarde del suceso, la joven acudió al hospital con una herida infectada en el muslo. Para su sorpresa y la de los médicos, al realizarle las pruebas pertinentes, descubrieron un objeto denso e irregular incrustado profundamente en la parte superior de su muslo, justo al lado de los principales vasos sanguíneos. Era un hueso, de 6 por 3 centímetros que no era suyo.

Los médicos que se encargaron de su extración barajan la idea de que el fragmento pudiera pertenecer del motociclista que fallecicó en la colisión. Su informe, publicado el 10 de octubre en el Journal of Surgical Case Reports, describe el caso como una lesión por proyectil óseo, es decir, la transferencia de fragmentos de hueso de una víctima de trauma a otra, y lo utiliza para advertir sobre un riesgo de infección poco frecuente pero grave en accidentes con más de una víctima.

Pasó desapercibido en un primer momento

La mujer, que no presentaba problemas de salud preexistentes conocidos, viajaba como pasajera cuando la motocicleta chocó de frente. En el primer hospital, recibió una vacuna antitetánica y los médicos le limpiaron y suturaron una herida profunda en el muslo. Las radiografías que le hicieron allí no evidenciaron fractura ni cuerpo extraño.

Cuando llegó al campamento de asistencia en Masaka, la herida estaba roja y supuraba pus. Su recuento de glóbulos blancos estaba elevado, con un 87,3% de neutrófilos, un patrón típico de infección bacteriana. Su hemoglobina era baja. La herida había sido suturada en el primer hospital, una práctica que los autores desaconsejan para lesiones contaminadas de alta energía.

Una radiografía reveló la existencia del hueso junto al fémur

Fue una radiografía reciente la que reveló una masa densa en la parte interna del muslo, junto al fémur. Una tomografía computarizada de alta resolución con reconstrucción 3D localizó un fragmento óseo en el triángulo femoral profundo, una región por donde discurren la arteria, la vena y el nervio femorales, mientras que el fémur no presentaba fractura.

Extirpación de un hueso que no era suyo

Cirujanos de la Universidad de Makerere y del Hospital Regional de Referencia de Masaka extrajeron el fragmento duro e irregular de hueso cortical bajo anestesia raquídea, teniendo que trabajar con sumo cuidado junto a los vasos femorales. Debido al daño en los tejidos blandos, dejaron la herida abierta para que cicatrizara gradualmente de adentro hacia afuera.

Procedencia del hueso

El equipo no pudo determinar la procedencia del hueso. Los autores escribieron que las pruebas genéticas y de tejido para confirmar su origen "no eran factibles en este entorno con recursos limitados" . Tres meses después, la herida había cicatrizado por completo y había retomado sus actividades habituales sin dolor, debilidad ni problemas nerviosos o vasculares.

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