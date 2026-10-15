Una mujer apuñala a su marido e hijo de tres años y llama al 911 preguntando cómo suicidarse tras haberlos matado

Una mujer de 27 años llamó al 911 parar solicitar ayuda tras intentarse cortar las venas justo después de apuñalar a su hijo de tres años y su marido, causándoles la muerte. El suceso ocurrió en el complejo turístico de Poconos, Estados Unidos.

La llamada alertó a los sanitarios y, al acudir al lugar de los hechos, encontraron a la mujer con cortes en las venas y el cuello. Se encontraba en un estado de shock y, nada más entrar los sanitarios, les comunicó que "quería ser la mejor persona, la mejor madre y la mejor esposa". "Debíamos de ser una familia feliz, es lo que soñé de niña", les decía a los médicos según cuenta el New York Post.

Mientras la mujer estaba siendo tratada por los médicos y tomaba anticoagulantes, esta seguía preguntándoles como acabar con su vida, ya que su obsesión, era reunirse con ellos.

Los cadáveres yacían sobre colchones

Lo agentes se encontraron dentro de la habitación al padre y al niño muertos sobre colchones, con marcas de múltiples puñaladas en el pecho y varios cuchillos en la mesa. Los propios policías investigan las causas del suceso ya que alegan que la mujer solía subir fotos a redes sociales felizmente con su familia.

Según la denuncia, la familia llevaba alojada en el complejo turístico familiar desde el 21 de septiembre y, tras prolongar su estancia, tenían previsto marcharse el martes.

En cambio, ese día los agentes acudieron al domicilio de la familia en Towanda, Estados Unidos, en busca de pruebas que, según la solicitud de orden de registro, "puedan revelar información valiosa relacionada con el móvil de este incidente, así como recuperar pruebas que conecten el cuchillo utilizado en la escena del crimen con otros objetos" encontrados en la vivienda.

"Es común que las personas en estas situaciones documenten sus ideas homicidas y suicidas mediante escritos o medios electrónicos antes, durante y después de que se haya cometido el acto", indicaba el informe.

Los familiares describieron a la mujer como dominante y controladora. Un familiar también declaró que Harrison sentía resentimiento hacia su hijo porque "nunca quiso quedarse embarazada" y que había hecho comentarios sobre el niño pequeño, que le "robaba tiempo a solas con Charles", según el informe policial.