Trump deja sin internet militar a Ucrania por incumplir la tregua energética: "La gente morirá"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha solicitado restringir el acceso de Ucrania a los sistemas de internet militar, una decisión que amenaza con dificultar las operaciones del Ejército ucraniano frente a Rusia. "Por supuesto que morirá más gente", ha advertido el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras denunciar las consecuencias de las limitaciones en las comunicaciones por satélite. También ha admitido sentirse "traicionado" por el mandatario estadounidense.

La decisión llega después de que no se cumpliera la tregua energética que Trump anunció el pasado domingo. El mandatario estadounidense aseguró entonces que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras petroleras y eléctricas, aunque el anuncio no suponía un alto el fuego general. La continuidad de los ataques ha elevado la tensión entre Washington y Kiev.

Sin drones, suministros ni comunicaciones

Las restricciones afectan a Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX, la compañía de Elon Musk, cuya red resulta fundamental para las comunicaciones militares ucranianas. El Ejército utiliza este sistema para controlar drones de ataque, transportar suministros al frente y mantener las comunicaciones pese a las interferencias electrónicas.

Serhiy Beskrestnov, asesor de Zelenski, ha denunciado que las nuevas limitaciones de velocidad, fijadas en 160 kilómetros por hora para los dispositivos afectados, han interrumpido misiones militares. Además, ha asegurado que Ucrania no recibió una notificación previa y ha afirmado que la medida "no puede ser una coincidencia", en referencia a la situación política actual.

"Musk, ¿estás haciendo política con tus productos?"

Por su parte, Musk ha señalado que cualquier restricción relacionada con Starshield, el sistema de comunicaciones por satélite utilizado por Ucrania, es responsabilidad del Gobierno estadounidense y no de SpaceX.

La controversia abre un nuevo frente de tensión entre Washington y Kiev, cuya capacidad militar depende en gran medida de las comunicaciones por satélite. Polonia, que financia las suscripciones de Starlink en Ucrania, también ha cuestionado la decisión. Su ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, preguntó públicamente a Musk si estaba utilizando sus productos para hacer política.

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