Descalifican a Miss Vancouver en el Concurso Miss Universo Canadá por ser transexual

Parece que la tolerancia es una de las cosas que no reina en el concurso de belleza organizado por el conocido multimillonario Donald Trump. Miss Universo Canadá ha descalificado a una de sus participantes por ser transexual.

Jenna Talackova, era una concursante de 23 años, nació como un hombre y el certamen de belleza canadiense decidió echarla al conocer su verdadero sexo.

Jenna se operó hace cuatro años y ganó el concurso Miss Vancouver. Esa era la única condición para presentarse a Miss Universo. Ella la cumplía.

La organización del concurso reconoció que Talackova es una "verdadera mujer". De todas maneras, las reglas obligan a que lasque quieran ser Miss Universo Canadá "deben haber nacido mujeres".

La contradicción viene del momento en que Jenna se inscribió en el concurso. Según aseguró el director nacional de Miss Universo Canadá, Denis Davila, Jenna dijo haber nacido mujer para luego demostrarse lo contrario.

"Se siente como una verdadera mujer y es una verdadera mujer. No esperaba que nadie se lo plantease. Está esperando a ser readmitida en el concurso, pero las reglas son muy claras y no hay manera de que nos echemos atrás", declaró Davila al periódico The Star.